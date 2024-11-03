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09:31, 3 ноября 2024Спорт

«Атланта» победила «Интер Майами» во втором матче плей-офф

«Атланта» победила «Интер Майами» во втором матче плей-офф после паса Миранчука
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (Редактор отдела оперативной информации)
Лионель Месси и Аджани Форчун

Лионель Месси и Аджани Форчун. Фото: Dale Zanine / Reuters

«Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» в матче плей-офф турнира Североамериканской главной лиги футбола (MLS). 1/8 финала закончилась счетом 2:1, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился результативной передачей, которая завершилась победным голом. Также в «Атланте» забитыми мячами отметились Деррик Уильямс и Шандре Силва. У «Интер Майами» отличился Давид Мартинес (40).

В первом матче «Атланта» проиграла «Интер Майами» со счетом 1:2. Команды встретятся в ночь на 10 ноября в Майами на третьем и решающем матче.

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