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10:28, 3 ноября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о полумиллионном долге экс-жены Моргенштерна

Shot: приставы разыскивают экс-жену Моргенштерна из-за полумиллионного долга
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @influesii

Бывшую жену рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) Дилару Зинатуллину начали разыскивать приставы из-за долгов. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации журналистов, на Зинатуллиной висят несколько штрафов примерно на полмиллиона рублей. Так, налоговая задолженность бывший супруги российского рэпера составила 460 тысяч рублей. В ФНС предупредили, что если долг не будет погашен, то Зинатуллиной заблокируют счета и ограничат выезд за границу.

Также источники сообщили, что с 2023 года блогер не платит штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). «Экс-супруга рэпера-иноагента накатала на своем Mercedes-Benz штрафов на 40 тысяч рублей», — заметили авторы. Приставам пришлось открыть несколько исполнительных производств.

В материале говорится, что у Зинатуллиной открыто ИП. 24-летняя девушка владеет салоном красоты «Дилара», который ей подарил бывший муж. Моргенштерн и Дилара Зинатуллина подали на развод в феврале 2023 года — спустя год после расставания.

В конце октября стало известно, что рэпер Алишер Моргенштерн повысил цены за выступления на корпоративах почти на 6 миллионов рублей. Актуальная стоимость выступления артиста составила 14,9 миллиона рублей.

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