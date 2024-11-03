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05:13, 3 ноября 2024Мир

Экс-морпех назвал причину открытия иностранных заводов на Украине

Экс-морпех Берлетик: западные страны открывают заводы на Украине ради прибыли
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Западные страны открывают заводы по производству оружия на Украине только ради прибыли, заявил экс-морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.

«Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет», — сказал он. Экс-морпех выразил мнение, что такие предприятия будут найдены и ликвидированы Россией.

Ранее концерн Rheinmetall объявил о запуске первого завода по производству вооружения на Украине. Планируется, что до конца 2024 года завод произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал завод законной целью для российских военных

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