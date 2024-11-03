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10:37, 3 ноября 2024Россия

В Ульяновске экстренно сел летевший из Москвы в Ташкент самолет

В аэропорту Ульяновска экстренно сел самолет из-за больной пассажирки на борту
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Skycolors / Shutterstock / Fotodom  

В аэропорту Ульяновска экстренно сел самолет Uzbekistan airways. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие произошло 5 утра по местному времени в воскресенье, 3 ноября. Сообщается, что самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки на борту, которая почувствовала недомогание.

«Экипаж принял данное решение, поскольку пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо», — сообщили в Uzbekistan airways. Представители авиакомпании подчеркнули, что больной пассажирке оказали первую помощь и увезли в медучреждение.

После экстренного приземления самолет вылетел из аэропорта Ульяновска, продолжил полет и благополучно приземлился в Ташкенте.

29 октября летевшему из Ташкента в Москву самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Гражданину Узбекистана оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу.

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