Гуцул высказалась о выборах президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: проголосовала на выборах Молдавии против диктатуры

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что на выборах президента Молдавии она проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции. Ее слова приводит Telegram-канал исполкома Гагаузии.

«Во втором туре президентских выборов я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях», — сказала она.

По словам Гуцул, жители Гагаузской автономии и всей страны хотят жить в таком обществе, где руководство будет уважать конституционные права каждого гражданина и не будет разделять по национальности и языку.

3 ноября в Молдавии начался второй тур выборов президента. Во второй тур выборов президента вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, Александр Стояногло.

ЦИК признал их состоявшимися. Свои голоса, согласно последним данным, отдали чуть более 580 тысяч избирателей, при этом за рубежом проголосовали еще около 65 тысяч граждан.