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13:45, 3 ноября 2024Бывший СССР

Гуцул высказалась о выборах президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул: проголосовала на выборах Молдавии против диктатуры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что на выборах президента Молдавии она проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции. Ее слова приводит Telegram-канал исполкома Гагаузии.

«Во втором туре президентских выборов я проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях», — сказала она.

По словам Гуцул, жители Гагаузской автономии и всей страны хотят жить в таком обществе, где руководство будет уважать конституционные права каждого гражданина и не будет разделять по национальности и языку.

3 ноября в Молдавии начался второй тур выборов президента. Во второй тур выборов президента вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, Александр Стояногло.

ЦИК признал их состоявшимися. Свои голоса, согласно последним данным, отдали чуть более 580 тысяч избирателей, при этом за рубежом проголосовали еще около 65 тысяч граждан.

ЖЗЛ
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