Гуцул заявила о нарушении Конституции властями Молдавии

Гуцул: власти Молдавии ограничением прав избирателей в РФ нарушили Конституцию

Когда власти Молдавии органичили права своих избирателей в России, они нарушили Конституцию, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это полная дискриминация народа и диаспоры: открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления», — считает политик.

Гуцул напомнила, что в Конституции страны прописано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным.

3 ноября в Молдавии начался второй тур выборов президента. В президентской гонке участвует прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, Александр Стояногло. ЦИК уже признал выборы состоявшимися.

В Москве на участках для голосования в первом туре президентских выборов в Молдавии зафиксировали наибольшую явку за рубежом. В столице проголосовали почти 5 тысяч граждан Молдавии.