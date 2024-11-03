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17:30, 3 ноября 2024Бывший СССР

Гуцул заявила о нарушении Конституции властями Молдавии

Гуцул: власти Молдавии ограничением прав избирателей в РФ нарушили Конституцию
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Когда власти Молдавии органичили права своих избирателей в России, они нарушили Конституцию, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это полная дискриминация народа и диаспоры: открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления», — считает политик.

Гуцул напомнила, что в Конституции страны прописано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным.

3 ноября в Молдавии начался второй тур выборов президента. В президентской гонке участвует прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, Александр Стояногло. ЦИК уже признал выборы состоявшимися.

В Москве на участках для голосования в первом туре президентских выборов в Молдавии зафиксировали наибольшую явку за рубежом. В столице проголосовали почти 5 тысяч граждан Молдавии.

ЖЗЛ
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