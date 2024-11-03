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05:30, 3 ноября 2024Забота о себе

Названы способы снизить уровень холестерина в крови

Нутрициолог Меркулова посоветовала исключить сахар, чтобы снизить холестерин
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Kraus / Unsplash

Холестерин — это небольшая жироподобная молекула, которая входит в состав мембраны всех клеток организма, рассказала нутрициолог, эксперт ГУУ Ирина Меркулова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала способы снизить его уровень в крови.

По словам специалиста, проблемы со здоровьем могут возникать на фоне повышения уровня холестерина, или когда он откладывается в сосудах или желчном пузыре. Это означает, что механизмы разрушения и выведения холестерина нарушены. Нутрициолог сообщила, что холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе, а также в пожилом возрасте.

Чтобы снизить уровень холестерина, необходимо изменить привычки питания на более здоровые, отметила Меркулова. А именно употреблять меньше животного жира, который содержится в жирном мясе, сливочном масле, яйцах, по максимуму исключить сахар, уменьшить потребление пережаренных продуктов — бургеров, ребер, а также колбас, сосисок и прочих мясных полуфабрикатов, временно исключить кокосовое, пальмовое масло и масло какао. Нутрициолог добавила, что способствовать выведению холестерина будет добавление в пищу большего количества овощей и клетчатки.

Совершенно исключать из рациона жирные продукты тоже неверная стратегия, если будете употреблять слишком мало холестерина, печень начнет еще больше его синтезировать и уровень холестерина только вырастет

Ирина Меркулованутрициолог

Кроме того, эксперт подчеркнула важность двигательной активности в течении дня. «Если вы не имеете возможности регулярно заниматься, то увеличить двигательную активность помогут простые привычки. Престать пользоваться лифтом, подниматься по лестницам, выходить за пару остановок и проходиться до дома пешком, выполнять легкую разминку в перерывах при сидячей работе и так далее», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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