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05:46, 3 ноября 2024Мир

В Индонезии оценили значение вступления страны в БРИКС

В Индонезии назвали вступление в БРИКС новой надеждой страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вступление в БРИКС является новой надеждой для Индонезии на укрепление своих позиций, заявили в департаменте международных отношений университета Джаябая. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили эксперты, Джакарта не должна бояться своих западных партнеров в связи с решением вступить в организацию. Они напомнили, что вступление в БРИКС показывает верное движение в сторону сохранения заявленной внешней политики как «свободной и активной».

«Быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии. Это означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации», — оценили значение события в университете. Специалисты назвали вступление в БРИКС новой надеждой.

Ранее МИД Индонезии заявил о намерении страны присоединиться к БРИКС.

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