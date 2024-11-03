Корабль Crew Dragon с российским космонавтом «перепарковали»

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым перестыковался на МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым «перепарковали» с одного стыковочного узла Международной космической станции (МКС) на другой. Об этом сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

«Корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31», — говорится в сообщении.

Помимо россиянина на борту космического корабля также находятся астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

25 октября сообщалось, что Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю и успешно приводнился в Атлантическом океане у берегов штата Флорида. Помимо россиянина, на борту корабля также находились астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.