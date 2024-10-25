Crew Dragon с российским космонавтом успешно приводнился

НАСА: корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным успешно приводнился

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю. Трансляцию вели на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Корабль с экипажем миссии Crew-8 успешно приводнился в Атлантическом океане у берегов штата Флорида в 3:29 по времени восточного побережья США (10:29 по московскому). Помимо Гребенкина, на борту корабля находились астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) 24 октября в 00:05 по московскому времени. Экипаж Crew-8 находился на орбите с марта 2024 года.

Ранее американская астронавт Трейси Дайсон, вернувшаяся с МКС, заявила, что полет с российскими космонавтами был для нее привилегией и удовольствием.

30 сентября к МКС пристыковался Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на борту.