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03:17, 3 ноября 2024Россия

Над российским городом сбили восемь беспилотников ВСУ

Над тремя районами Луганска сбили восемь беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Над тремя районами Луганска в ночь на воскресенье, 3 ноября, сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Луганской народной республики (ЛНР).

«Предварительно, сбито восемь БПЛА в трех разных районах Луганска. Все БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении. Над российским городом были слышны несколько взрывов.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Луганском также 29 сентября. Обломки дрона упали в черте города. В результате случившегося никто не пострадал, но были частично повреждены жилые постройки.

Кроме того, стало известно о попытке атаки ВСУ на Ростовскую область.

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