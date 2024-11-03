Над российским городом сбили восемь беспилотников ВСУ

Над тремя районами Луганска сбили восемь беспилотников ВСУ

Над тремя районами Луганска в ночь на воскресенье, 3 ноября, сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Луганской народной республики (ЛНР).

«Предварительно, сбито восемь БПЛА в трех разных районах Луганска. Все БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении. Над российским городом были слышны несколько взрывов.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Луганском также 29 сентября. Обломки дрона упали в черте города. В результате случившегося никто не пострадал, но были частично повреждены жилые постройки.

Кроме того, стало известно о попытке атаки ВСУ на Ростовскую область.