Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:16, 3 ноября 2024Наука и техника

Медведев оценил технику Apple

Медведев: Apple является хорошей техникой, но компания помогает спецслужбам США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Продукция Apple является хорошей техникой, но американская корпорация помогает спецслужбам США, заявил в интервью RT заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев.

«Нужно понимать одно: Apple служит своей стране. В прямом смысле этого слова. Зарабатывает для своей страны деньги и помогает своим спецслужбам», — подчеркнул он.

В июне 2023 ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами и российскими дипломатами. В спецслужбе сделали вывод, что Apple тесно сотрудничает с разведывательными структурами США — в частности, с Агентством национальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина депортировали из Турции за фото женщины в метро. В чем его обвиняют?

      В России допустили использование списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

      Медведев предсказал правление семьи Обамы при победе Харрис

      Медведев отшутился на вопрос о существовании инопланетян

      Медведев оценил технику Apple

      Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

      Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

      Медведев засомневался в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Медведев оценил значение выборов в США для России

      В Турции назвали условие справедливого разрешения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше