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13:04, 3 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали условие окончания конфликта с Россией

Ермак: конфликт на Украине должен окончиться полным выводом войск России
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск с украинской территории. Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для латвийского издания LSM.

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — назвал он условие завершения боевых действий.

Вместе с тем, по словам Ермака, Украина будет учитывать интересы «других заинтересованных сторон», однако в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также рассказал об условиях завершения украинского конфликта. Главным из них по-прежнему остается сохранение территориальной целостности Украины, настаивает он.

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