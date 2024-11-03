На Украине назвали условие окончания конфликта с Россией

Ермак: конфликт на Украине должен окончиться полным выводом войск России

Главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск с украинской территории. Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для латвийского издания LSM.

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — назвал он условие завершения боевых действий.

Вместе с тем, по словам Ермака, Украина будет учитывать интересы «других заинтересованных сторон», однако в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также рассказал об условиях завершения украинского конфликта. Главным из них по-прежнему остается сохранение территориальной целостности Украины, настаивает он.