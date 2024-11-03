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00:45, 3 ноября 2024Мир

На Украине сравнили Киев с Сайгоном времен войны во Вьетнаме

«УП»: Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме по вопросу зависимости от результатов американских выборов, говорится в публикации «Украинской правды» (УП).

«К сожалению, для Киева очередные президентские выборы в США значат ничуть не меньше, чем для Сеула 1950-х или для Сайгона 1960-х. И 5 ноября 2024 года рискует занять слишком заметное место среди поворотных дат новейшей украинской истории», — следует из статьи. При этом автор отмечает, что с точки зрения американского электората, конфликт на Украине «несопоставим с войнами в Корее или во Вьетнаме, где сражались и погибали тысячи американских парней».

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В статье говорится, что критическая зависимость Киева от военной и финансовой поддержки США является «реальностью, существующая уже сейчас».

Для украинцев предпочтительней выглядит победа демократа Камалы Харрис, но политики в Киеве пытаются в то же время не портить отношения с ее соперником Дональдом Трампом.

«Американскому избирателю Украину преподносят как источник потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Харрис пугает соотечественников возможной победой Путина; Трамп – гипотетическим втягиванием США в Третью мировую войну», — говорится в публикации.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер допустил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность.

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