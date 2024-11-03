Названо условие для капитуляции Украины за два месяца

Ветеран ВСУ Найем: мы подпишем капитуляцию, если не мобилизуем 160 тысяч человек

Если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тысяч человек, то Украина подпишет капитуляцию, заявил адвокат и ветеран Вооруженных сил республики (ВСУ) Маси Найем. Условие для сдачи армии он назвал изданию LB.ua, пишет «Страна».

Нейм считает, что если люди не мобилизуются, то капитуляция будет честным ответом. «Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — считает он.

Нейм добавил, что сегодня украинские солдаты на передовой «совершенно выгоревшие».

Ранее американский дипломат предложил набрать в ВСУ 18-летних, чтобы укомплектовать личный состав. По его мнению, снижение возраста мобилизации будет частью решения проблем в ВСУ на фронте.