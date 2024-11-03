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12:42, 3 ноября 2024Путешествия

Отели в Анталье прокомментировали данные о жалобах туристов на «мощный вирус»

Отели Антальи заявили об отсутствии жалоб россиян на заражение «мощным вирусом»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Da Antipina / Shutterstock / Fotodom  

Отели в Анталье заявили, что к ним не поступали жалобы от российских туристов на заражение неизвестным «мощным вирусом». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не получали жалоб [от российских туристов], никакой критической ситуации нет», — сообщил представитель Akka Hotels в турецкой Анталье. С аналогичным заявлением выступил представитель Lrs Port River в Сиде. По его словам, заболевания вирусом не фиксируются, отели всегда готовы принять российских туристов.

По данным Генконсульства в Анталии, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается, хотя обращения туристов в лечебные учреждения поступали.

2 ноября в сети появились сообщения о массовых жалобах россиян на вспышку неизвестного вируса на турецком курорте Белек. За помощью к врачам обратились уже несколько десятков отдыхающих. Некоторых из них болезнь застала на обратном рейсе.

Роспотребнадзор (РПН) уже запросил у министерства здравоохранения Турции данные о жалобах российских туристов на неизвестный вирус. По сообщению службы, ситуация с заболеванием взята на контроль — ожидается, что Минздрав Турции оперативно предоставит информацию.

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