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17:37, 3 ноября 2024Спорт

Пилот «Формулы-1» попал в серьезную аварию в квалификации Гран-при Бразилии

Пилот Williams Албон попал в аварию в квалификации Гран-при Бразилии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Тайско-британский пилот команды Williams Александер Албон попал в серьезную аварию в квалификации 21-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Инцидент произошел во время квалификационных заездов. Гонщик не справился с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник, из-за чего его болид был поврежден. Отмечается, что Албон вышел из машины без посторонней помощи, однако травмировал руку.

Албон подтвердил, что не выступит в основной гонке турнира. Он подчеркнул, что шансов на его выступление нет.

Албон подписал контракт с Williams в 2021 году. Он дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году в команде Toro Rosso.

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