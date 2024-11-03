Пытавшийся снять секретное Метро-2 блогер рассказал о жизни в колонии и будущих планах

Диггер Андрей Пыж: работа с утра и до вечера помогала скоротать время

В конце сентября 2024 года осужденный за попытку снять секретное Метро-2 российский блогер Андрей Пыж вышел на свободу из Исправительной колонии (ИК) № 5. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал о жизни в заключении и своих планах на будущее.

По словам блогера, первые два года он провел в СИЗО Лефортово, еще 2,5 — в колонии. Он заметил, что во время отбывания тюремного срока старался сохранить миролюбивый настрой как по отношению к другим заключенным, так и в общении с сотрудниками ИК.

Диггер признался, что тяжело переживал отсутствие хоть какой-либо смены обстановки, однако сумел настроить себя на мысль о том, что в итоге заключению в любом случае придет конец. Чтобы скоротать время, он предпочитал заниматься активной деятельностью, пока другие выбирали просиживать дни в отряде.

«Работал с утра и до вечера. Так время гораздо быстрее летит, нежели сидеть в отряде и читать», — поделился Пыж.

Он отметил, что из-за специфики статьи ему не позволяли заниматься чем-то, о чем у него были знания. Так, его отправили работать на лесопилку, потом на агломератор, а затем и в швейный отдел, где он задержался, отработав год и четыре месяца.

После выхода из заключения блогер намеревается восстановить деятельность двух своих каналов и продолжить снимать видео. Он добавил, что еще долго будет входить в прежний ритм жизни, уделяя намного большее внимание к создаваемому контенту, чем прежде.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил видеоблогера к пяти годам лишения свободы. Пыжа обвинили в получении незаконного доступа к гостайне.