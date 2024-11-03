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11:27, 3 ноября 2024Мир

В искренность религиозности Трампа и Харрис не поверили

Эксперт Лукин: в США не поверили в искренность религиозности Трампа и Харрис
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американцы перед выборами не верят в искренность религиозных взглядов кандидатов в президенты. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.

По словам религиоведа, религиозность кандидатов в президенты в США традиционно играет большую роль, однако большинство граждан не верит в их искренность. «Влияние на выбор кандидатов церкви окажут, но не столь критичное, как это было еще полвека назад», — отметил Лукин.

Роман Лукин отметил, что Дональд Трамп несколько раз менял конфессии, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт. «Харрис сочетает формальный баптизм с магическими практиками», — подчеркнул эксперт.

Однако более или менее постоянным оказывается то, что белые протестанты и католики поддерживают Трампа и республиканцев, а все остальные больше тяготеют к Харрис и Байдену. Эксперт также отметил, что численность христиан в США неуклонно падает — согласно опросу Pew, в 2020 году их было 64 процента.

Лукин полагает, что раскол в обществе перед выборами больше связан с гендерными предпочтениями, чем с религией. «Мужчины больше голосуют за Трампа, женщинам психологически ближе Харрис с ее смехом», — подытожил специалист. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

Ранее опрос AtlasIntel показал лидерство Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах. По общему уровню поддержки избирателей Трамп также опережает Харрис на 1,8 процентных пункта.

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