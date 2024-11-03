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16:21, 3 ноября 2024Силовые структуры

Российская школьница перевела мошенникам более ста тысяч рублей ради валюты в онлайн-игре

Школьница из Подмосковья отправила мошенникам 117 тыс. руб. ради онлайн-валюты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Семилетняя школьница перевела мошенникам с телефона родителей 117 тысяч рублей ради онлайн-валюты в детской игре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, школьнице из города Лосино-Петровский Московской области написал неизвестный в мессенджере. Он предложил ребенку обменять рубли на валюту в игре Roblox и отправил для этого инструкцию.

Тогда школьница взяла телефоны матери, бабушки и деда и под руководством мошенника перевела на его счет деньги. Пропажу обнаружила мать россиянки, она обратилась с заявлением в полицию. Мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что в Казани аферисты лишили чиновницу квартиры и 14,8 миллиона рублей.

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