Российская школьница перевела мошенникам более ста тысяч рублей ради валюты в онлайн-игре

Школьница из Подмосковья отправила мошенникам 117 тыс. руб. ради онлайн-валюты

Семилетняя школьница перевела мошенникам с телефона родителей 117 тысяч рублей ради онлайн-валюты в детской игре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, школьнице из города Лосино-Петровский Московской области написал неизвестный в мессенджере. Он предложил ребенку обменять рубли на валюту в игре Roblox и отправил для этого инструкцию.

Тогда школьница взяла телефоны матери, бабушки и деда и под руководством мошенника перевела на его счет деньги. Пропажу обнаружила мать россиянки, она обратилась с заявлением в полицию. Мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что в Казани аферисты лишили чиновницу квартиры и 14,8 миллиона рублей.