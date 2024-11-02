Мошенники нажились на российской чиновнице

В Казани аферисты лишили чиновницу квартиры и 14,8 млн рублей

Аферисты нажились на руководительнице отдела одной из госструктур Татарстана. Связавшись с мошенниками, 57-летняя чиновница лишилась квартиры и 14,8 миллиона рублей, пишет «Вечерняя Казань».

Махинаторы связались с женщиной посредством мессенджера. Первое сообщение было отправлено от имени ее начальника, который предупредил чиновницу о звонке из ФСБ. В телефонном разговоре силовики сообщили казанке, что ее личными данными и банковскими счетами завладели преступники, которые направили все средства на финансирование ВСУ.

Следом уже «сотрудник финмониторинга» рассказал, как спасти средства. Для этого, по словам мошенника, надо перевести деньги на якобы безопасный счет. Пострадавшую даже довезли до банковского отделения на такси — там горожанка закрыла все вклады и тремя траншами направила их по указанным реквизитам. Вдобавок она оформила кредит на сумму в четыре миллиона рублей. Эти деньги также пошли на «безопасный счет». Этих средств злоумышленникам оказалось недостаточно, и они заявили, что для «прокрутки» средств требуется уплатить налог. Вдобавок чиновницу припугнули обысками дома и на работе, в ходе которых могут изъять и сбережения в наличных. 2,5 миллиона рублей в накоплениях также отправились на сохранение к аферистам.

Следующий звонок поступил от лжепокупателей квартиры. На вопросы казанки «правоохранители» ответили, что руки преступников дотянулись и до ее жилплощади. Однако защитить квартиру можно — хозяйке только потребуется провести сделку самой. Махинаторы даже помогли женщине со съемом жилья и переездом, оплатив ей первый месяц аренды. За объект удалось выручить 6,9 миллиона рублей, правда, эти деньги уже надо было перевести на другой счет в цифровой валюте, заверил собственницу «куратор из ФСБ». Для этого была устроена личная встреча, где мошенник загрузил на телефон чиновницы приложение для размещения криптовалюты. Впоследствии приложение потребовалось удалить. Осознание пришло только спустя две недели. Женщина обратилась в полицию, заведено уголовное дело.

Ранее в сети мошенников попалась пожилая жительница Северной столицы. Поверив уговорам аферистов, петербурженка попрощалась с четырьмя квартирами.