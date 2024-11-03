Российская теннисистка выиграла четвертый турнир WTA за год

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла четвертый турнир WTA за год

Россиянка Диана Шнайдер одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале спортсменка в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер. Игра продлилась 1 час и 11 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки. Шнайдер сделала три эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

20-летняя Шнайдер выиграла четвертый турнир WTA в 2024 году. Ранее она победила на соревнованиях в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште.

В обновленном рейтинге WTA Шнайдер поднимется на 12-е место. Сейчас спортсменка занимает 14-ю строчку.