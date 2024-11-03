Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии и обратилась к жителям

Президент Молдавии Майя Санду проголосовала во втором туре выборов президента

Президент Молдавии Майя Санду отдала свой голос на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса», — сказала Санду на выходе из избирательного участка.

Она назвала задачей властей построить эффективное государство, которое работало бы во благо своих жителей. Санду также обратилась к жителям республики с просьбой активно голосовать на выборах, чтобы их голос «не был похищен».

3 ноября в Молдавии начался второй тур выборов президента. В президентской гонке участвует прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, Александр Стояногло. ЦИК уже признал выборы состоявшимися. Свои голоса, согласно последним данным, отдали чуть более 580 тысяч избирателей, при этом за рубежом проголосовали еще около 65 тысяч граждан.