Тренер ПСЖ оценил игру Сафонова в первом сухом матче в составе клуба

Тренер ПСЖ Луис Энрике похвалил Матвея Сафонова за матч против «Ланса»

Главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике оценил игру российского голкипера клуба Матвея Сафонова в матче десятого тура чемпионата Франции против «Ланса». Его слова приводит Le Figaro.

Специалист похвалил россиянина, который провел первый сухой матч в составе команды. «Сафонов помог нам создать определенное преимущество, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой», — заявил Энрике.

Матч ПСЖ и «Ланса» прошел в субботу, 2 ноября. Игра завершилась победой парижан со счетом 1:0.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.