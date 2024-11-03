Ущерб от похищенных Украиной пенсий подсчитают

Константинов: ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат крымчан подсчитают

В Крыму подсчитают ущерб от пенсий и социальных выплат, которые были похищены Украиной у жителей полуострова десять лет назад. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. А это в том числе и похищенные пенсии, социальные выплаты», — сказал он.

В сентябре Константинов сообщал, что Крым продолжит подсчитывать ущерб от действий Украины после обновления состава парламента. В составе парламента, по его словам, сохранилась рабочая группа по определению ущерба, ее планируют усилить новыми кадрами.

В августе Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с властей Украины из-за водной блокады полуострова, взыскав по ним около 180 миллионов рублей.