В Харькове вновь раздались взрывы

Мэр Харькова Терехов заявил о новых взрывах в городе

В Харькове раздались новые взрывы, заявил вечером 3 ноября в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Снова звуки взрывов слышны в Харькове», — написал он. Мэр также призвал жителей соблюдать осторожность.

О взрывах в Харькове сообщалось несколько часов назад. По данным Терехова, по городу был нанесен удар. Перед этим в украинском регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее ракетной атакой было поражено расположение украинской полиции в Харькове. Уточняется, что в административное здание попали две ракеты. После прилета по месту дислокации полицейских начался разбор завалов. Отмечается, что в результате удара по зданию пострадали 36 силовиков.

