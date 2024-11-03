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23:59, 3 ноября 2024Бывший СССР

В Харькове вновь раздались взрывы

Мэр Харькова Терехов заявил о новых взрывах в городе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Lina / Unsplash

В Харькове раздались новые взрывы, заявил вечером 3 ноября в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Снова звуки взрывов слышны в Харькове», — написал он. Мэр также призвал жителей соблюдать осторожность.

О взрывах в Харькове сообщалось несколько часов назад. По данным Терехова, по городу был нанесен удар. Перед этим в украинском регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее ракетной атакой было поражено расположение украинской полиции в Харькове. Уточняется, что в административное здание попали две ракеты. После прилета по месту дислокации полицейских начался разбор завалов. Отмечается, что в результате удара по зданию пострадали 36 силовиков.

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