Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В Харькове раздались взрывы. Об этом сообщил «24 канал».

Телеканал не привел подробностей произошедшего. Информацию о взрывах также подтвердил мэр города Игорь Терехов. По его данным, по Харькову был нанесен удар.

До этого в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об атаке на город Шостка на севере Сумской области. Он уточнил, что удар был нанесен по местам хранения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, добавил Лебедев, обстрелы происходили рядом с селом Хотень рядом с городом Сумы.