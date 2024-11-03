В Израиле заявили о захвате высокопоставленного члена «Хезболлы»

Журналист Равид: ЦАХАЛ взял в плен высокопоставленного члена «Хезболлы»

ЦАХАЛ взял в плен командира военно-морских сил группировки «Хезболла» Имада Амхаза. Об этом заявил израильский журналист Барак Равид в соцсети X.

По данным журналиста, Амхаза захватили Израильские морские котики во время ночной операции в Северном Ливане для получения сведений о военно-морских операциях шиитского движения.

Как стало известно изданию BILD, израильские военные прибыли на скоростных катерах и высадились в Ливане — в 140 километрах к северу от общей морской границы. Арест высокопоставленного члена «Хезболлы» подтвердил Израиль.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух полевых командиров радикальной группировки «Хезболла» на юге Ливана.