В России допустили использование списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

ТАСС: в РФ могут использовать списанные спутники НАТО для связи в зоне СВО

В России допустили использование списанных спутников НАТО для обеспечения связи в зоне специальной военной операции (СВО). Специалисты ведут соответствующие испытания технологии, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По словам собеседника агентства, телеметрическая информация успешно проходит через канал связи. «Испытываемая технология — это достаточно дешевый способ получить спутниковую связь в условиях работающих на линии боевого соприкосновения средств РЭБ», — добавил он.

Источник пояснил, что радиолюбители применяют списанные спутники НАТО, находящиеся на орбите, для обмена голосовыми сообщениями. Российские специалисты нашли способ использовать этот канал для цифрового общения.

Так, цифровая информация кодируется в виде звуковых сигналов, по аналогии с модемом dial-up. «Мы используем ту же самую технологию и передаем цифровую телеметрию через списанные спутники вероятного противника», — заявил эксперт.

По его словам, испытания проводятся для возможного дальнейшего использования технологии военнослужащими в зоне СВО. В условиях, когда РЭБ глушит наземную связь, хорошо сориентированная спутниковая антенна не будет подвергаться радиоэлектронному воздействию.

Потенциально разработку могут использовать не только военные, но и гражданские организации по всей России для решения различных задач, например в агротехнологическом комплексе.

Ранее в России допустили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать для наведения дронов и обхода российских систем ПВО не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли, которые сейчас фактически функционируют как разведывательные. Об этом заявил военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

