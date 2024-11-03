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05:00, 3 ноября 2024Россия

В российском регионе сошли с рельсов более 20 вагонов с углем

Прокуратура: в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, пострадавших нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры

Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкортостане. Пострадавших в результате происшествия нет, написала Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, сегодня ночью в Башкирии на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр сошли с рельсов 22 вагона, груженных углем. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Инцидент зафиксировали на участке пути Иглино — Дема.

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На место происшествия отправили восстановительный поезд со станции «Дема». Удалось избежать задержек движения других поездов.

«На место происшествия выехал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заключается в публикации.

Ранее СКР возбудил дело из-за схода с рельсов грузового поезда под Белгородом. Инцидент произошел вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка — Новый Оскол.

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