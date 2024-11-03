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05:33, 3 ноября 2024Интернет и СМИ

В США назвали безрассудным возможное второе президентство Трампа

Американский эксперт Уилл Шрайвер напомнил об антивоенной политике Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер напомнил про «антивоенную» политику кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети Х.

Шрайвер напомнил, что во время пребывания Трампа на посту президента на территории Украины построили ряд секретных баз и лабораторий по производству биологического оружия. При этом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

«Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое», — сказал он.

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