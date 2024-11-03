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03:52, 3 ноября 2024Мир

В США раскрыли стратегию ВСУ при победе Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ начнут капитуляцию при победе Трампа на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom раскрыл стратегию Вооруженных сил Украины (ВСУ) при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?"», — задался вопросом Макговерн.

По его мнению, распад ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после выборов в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис.

«Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит», — заключил эксперт.

Ранее бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность. Также он призвал уже сегодня задуматься о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут прекратиться.

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