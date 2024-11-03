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17:40, 3 ноября 2024Мир

В США разногласия на Западе назвали выгодными для Путина

CNN: разногласия на Западе приносят пользу Путину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Разногласия на Западе среди союзников Украины приносят пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Эксперт в области международных отношений Томас Грэм отметил, что у стран Запада и Украины отсутствует схожесть взглядов и видение того, что они пытаются достичь. Также он подчеркнул, что у российского президента нет причин пересматривать свои действия на Украине, а размах конфликта слишком велик для простых переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее на Западе предрекли конец для президента Украины Владимира Зеленского после окончания конфликта.

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