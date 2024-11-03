Финляндия направила МИД РФ ноту протеста из-за порчи забора

ТАСС: Финляндия выразила протест России из-за порчи забора посольства в Москве

МИД Финляндии направил ноту протеста России из-за порчи забора финской дипмиссии в Москве. На это обратило внимание ТАСС.

Посол Финляндии в России Марья Лийвала заявила, что в пятницу, 1 ноября, на заборе дипломатической миссии в Москве появилась надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, являющийся автономией в составе Финляндии и населенный аландскими шведами.

Также Лийвала отметила, что территорию посольства закидали яйцами. По этой причине МИД Финляндии направил ноту протеста России.

По словам посла Финляндии в России, полиции удалось быстро задержать пятерых злоумышленников, причастных к инциденту. Согласно опубликованным фотографиям с места, надпись на шведском языке заняла как минимум три секции кирпичного забора.

Ранее сообщалось, что в финском городе Тампере закрылся единственный в европейских странах музей Ленина. Он просуществовал почти 80 лет. В ближайшее время в здании прежнего музея Ленина планируется открыть новый музей, посвященный истории российско-финляндских отношений.