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11:29, 3 ноября 2024Мир

Закрылся единственный в Европе музей Ленина

В финском Тампере закрылся единственный в Европе музей Ленина
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В финском городе Тампере закрылся единственный в европейских странах музей Ленина. Об этом передает РИА Новости.

Музей просуществовал почти 80 лет: он был открыт в 1946 году обществом «Финляндия — СССР». Выставочный комплекс располагался в Доме рабочих, где в 1905 году прошла первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой, в частности, впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

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В ближайшие месяцы в здании прежнего музея Ленина планируется открыть новое учреждение — музей Nootti, посвященный истории российско-финляндских отношений.

Новое название (в переводе с финского — нота) отсылает к Нотному кризису 1961 года. Он был вызван дипломатической нотой СССР, который требовал проведения военных консультаций с Финляндией несмотря на ее нейтральный статус. Тем не менее финский президент Урхо Кекконен убедил советского лидера Никиту Хрущева отказаться от требований. Вместе с тем существует мнение, что Нотный кризис был устроен для укреплений позиций дружественного Советскому Союзу Кекконена перед выборами.

Ранее МИД России вызвал посла Финляндии в Москве Марью Лиивалу. Ей был выражен протест в связи с арестом российского имущества в Финляндии.

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