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17:11, 30 октября 2024Мир

МИД вызвал посла Финляндии

МИД выразил протест послу Финляндии Лиивале из-за ареста российского имущества

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МИД России вызвал финского посла Марью Лиивалу и выразил ей протест в связи с арестом российского имущества в Финляндии. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства РФ, опубликованном на его официальном сайте.

«Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — указали в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что в случае отказа Хельсинки пересмотреть арест российская сторона предпримет ответные меры.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил ответить на арест активов России в Финляндии национализацией финской собственности в Крыму.

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      Виктория Кондратьева
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