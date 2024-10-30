МИД вызвал посла Финляндии

МИД выразил протест послу Финляндии Лиивале из-за ареста российского имущества

МИД России вызвал финского посла Марью Лиивалу и выразил ей протест в связи с арестом российского имущества в Финляндии. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства РФ, опубликованном на его официальном сайте.

«Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — указали в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что в случае отказа Хельсинки пересмотреть арест российская сторона предпримет ответные меры.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил ответить на арест активов России в Финляндии национализацией финской собственности в Крыму.