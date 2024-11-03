Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:45, 3 ноября 2024Путешествия

Задержанный в Турции за фото россиянин отпраздновал день рождения в тюрьме

Задержанный в Стамбуле Пацовский: турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Задержанный в Турции за фото женщины в транспорте с закрытыми глазами россиянин Валентин Пацовский рассказал, отпраздновал в тюрьме день рождения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По его словам, деньги для праздника собрали его сокамерники, которые также сделали для него торт. Кроме того, россиянину оказывал помощь «смотрящий» камеры.

Пацовский также рассказал, что турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения. «Привезли меня в камеру, открыли двери, а там — 50 человек, 100 глаз на тебя смотрят», — поделился он. По его словам, он был единственным гражданином России. Россиянин также добавил, что многие заключенные сидели за нарушение паспортного режима.

Он также отметил, что заключение в турецкой тюрьме не каждый выдержит. По словам Пацовского, администрация исправительного учреждения предоставляет заключенным грязный матрас, однако подушки приходится делать самостоятельно. «Вещи стирали сами в чанах, развешивали по веревкам во дворике, это запрещено, но как-то умудрялись», — добавил он.

В сентябре Пацовский сделал фото в метро Стамбула и нарвался на арест и обвинения в сексуальных домогательствах. Его приговорили к году и восьми месяцам условно. В начале ноября россиянина депортировали из Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Запрет коснулся 77 наименований машин

      В Харькове раздались взрывы

      «Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей

      В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

      Петербуржца арестовали за подрыв опор ЛЭП

      Израиль заявил о ликвидации важного боевика «Хезболлы»

      В Германии сообщили о кризисном совещании партии Шольца

      На Западе указали на дилемму Зеленского

      Нетаньяху назвал условие для мира на севере Израиля

      В Москве арестовали генерала Росгвардии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше