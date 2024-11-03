Задержанный в Турции за фото россиянин отпраздновал день рождения в тюрьме

Задержанный в Стамбуле Пацовский: турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения

Задержанный в Турции за фото женщины в транспорте с закрытыми глазами россиянин Валентин Пацовский рассказал, отпраздновал в тюрьме день рождения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По его словам, деньги для праздника собрали его сокамерники, которые также сделали для него торт. Кроме того, россиянину оказывал помощь «смотрящий» камеры.

Пацовский также рассказал, что турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения. «Привезли меня в камеру, открыли двери, а там — 50 человек, 100 глаз на тебя смотрят», — поделился он. По его словам, он был единственным гражданином России. Россиянин также добавил, что многие заключенные сидели за нарушение паспортного режима.

Он также отметил, что заключение в турецкой тюрьме не каждый выдержит. По словам Пацовского, администрация исправительного учреждения предоставляет заключенным грязный матрас, однако подушки приходится делать самостоятельно. «Вещи стирали сами в чанах, развешивали по веревкам во дворике, это запрещено, но как-то умудрялись», — добавил он.

В сентябре Пацовский сделал фото в метро Стамбула и нарвался на арест и обвинения в сексуальных домогательствах. Его приговорили к году и восьми месяцам условно. В начале ноября россиянина депортировали из Турции.