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08:03, 3 ноября 2024Путешествия

Россиянина депортировали из Турции за фото женщины в метро. В чем его обвиняют?

Суд Турции депортировал россиянина за фото женщины в метро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Россиянина депортировали из Турции за то, что он сфотографировал в транспорте женщину с закрытыми глазами.

По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию

Генконсульство России в Стамбуле

Суд постановил выслать мужчину из страны, он покинул Турцию 2 ноября. В сентябре гражданина России задержали по подозрению в нарушении тайны частной жизни, дипломаты поддерживали контакт с ним, его семьей и турецкими властями.

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Турчанка написала на россиянина заявление

В сентябре этого года российский турист Валентин сделал фото в метро Стамбула и нарвался на арест и обвинения в сексуальных домогательствах.

6 сентября семейная пара из Санкт-Петербурга ехала в аэропорт турецкого города на метро, чтобы вернуться на родину после отпуска. Внимание мужчины привлекла наклейка на стекле «Места для пожилых и инвалидов». Его удивило, что в стамбульском общественном транспорте никто таким людям место не уступал.

Россиянин решил сфотографировать обстановку в вагоне, и на снимок случайно попало лицо местной жительницы.

Одета она была обычно, голова не покрыта. То есть обычная женщина, как в Петербурге, вот не отличишь

Дарья супруга

Произошедшее заметил другой пассажир, он стал кричать на супругов. Недовольство подхватили и другие попутчики, в результате пару вытолкали из вагона, а затем забрали в полицию. Попавшая на фотографию женщина написала заявление о сексуальном домогательстве. Кроме того, россиянину вменяли нарушение статьи 137 Уголовного кодекса Турции о неприкосновенности частной жизни.

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Петербуржец получил условный срок за фото

24 октября петербуржец Валентин получил условный срок — 1 год и 8 месяцев. Его супруга Дарья тогда рассказала, что мужчину перевели в миграционную тюрьму, после чего его должны выслать в Россию.

Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет

Дарьясупруга

Еще один инцидент произошел с российской туристкой в сентябре. Она приехала из Стамбула с надкушенной шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту Санкт-Петербурга. 38-летняя Ольга прилетела в авиагавань Пулково и была задержана во время прохождения «зеленого коридора». При досмотре в ее вещах нашли шоколадку с надписями «CBD 500 MG» и «Cannabisinfused». Конфету отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в составе есть наркотическое средство. Теперь путешественнице может грозить до семи лет тюрьмы.

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