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13:01, 3 ноября 2024Россия

В Госдуме рассмотрят закон о штрафах за продажу зажигалок детям

Володин: Госдума рассмотрит виды наказаний за продажу детям зажигалок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christian Allard / Unsplash

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты рассмотрят законопроект об установлении наказания за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров. Об этом он написал в Telegram.

По словам Володина, газосодержащая продукция используется детьми в «опасных играх». Кроме того, известно о токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. «Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий», — отметил он.

Для физических лиц штраф может составить до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 300 тысяч рублей, юридических лиц — до 600 тысяч рублей. Володин заметил, что Госдума приступит в рассмотрению законопроекта в ближайшее время. «Важно спасти и защитить детей от всего этого», — подытожил он.

Ранее Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах. В частности, с 1 ноября Роскомнадзор должен вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

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