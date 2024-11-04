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03:40, 4 ноября 2024Наука и техника

Аналитик рассказал о «пожирателях» батареи смартфонов

Аналитик Казаков назвал причины, по которым смартфоны быстро разряжаются
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Батарея смартфона может быстро разряжаться по причине большого количества запущенных в фоновом режиме приложений. Об этом в интервью RT рассказал IT-аналитик Илья Казаков.

По его словам, к «пожирателям» батареи в первую очередь относятся социальные сети, так как они работают в фоновом режиме и постоянно подгружают контент. Также негативно влияют приложения для GPS-навигации, поскольку они постоянно обновляют карты и информацию об обстановке на дорогах.

Эксперт порекомендовал закрывать ненужные приложения и поменьше играть в мобильные игры, которые сильно нагружают процессор телефона. Также он посоветовал уменьшать яркость экрана.

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов назвал способ продлить время работы смартфона. Большую роль, по его словам, играет управление энергопотреблением: Юрасов рекомендовал отключать энергозатратные функции, когда они не используются.

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