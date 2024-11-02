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05:01, 2 ноября 2024Наука и техника

Назван способ продлить время работы смартфона

Профессор Юрасов: оптимизация зарядки продлит работу смартфона
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Емкость аккумуляторов современных смартфонов в процессе эксплуатации постепенно уменьшается, рассказал «Ленте.ру» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Он отметил, что есть способы замедлить этот процесс, к примеру, с помощью оптимизации зарядки.

«Литий-ионные аккумуляторы не любят глубоких разрядов и перезаряда. Оптимальный диапазон заряда — от 20 до 80 процентов. Рекомендуется избегать длительного нахождения аккумулятора в состоянии полной зарядки, так как это также может негативно сказаться на его емкости. Некачественные зарядные устройства могут вызвать перегрев и повреждение аккумулятора», — рассказал эксперт.

Также большую роль, по его словам, играет управление энергопотреблением: Юрасов рекомендовал отключать энергозатратные функции, когда они не используются. Это, к примеру, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и ряд приложений. Еще один вариант сохранить, как рассказал профессор, — уменьшение яркости экрана.

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«Для оптимизации работы аккумулятора важно своевременно обновлять операционные системы. Также важен и контроль температуры — нагрев негативно влияет на литий-ионные аккумуляторы. Старайтесь не оставлять смартфон на солнце или рядом с обогревающими устройствами в течение длительного времени, не используйте его во время зарядки — это может привести к перегреву устройства», — объяснил Юрасов.

В заключении он рекомендовал хранить смартфон с зарядом около 50 процентов в случае, если он не используется длительное время. Также эксперт посоветовал периодически полностью заряжать аккумулятор для калибровки системы управления зарядом.

Ранее источники газеты E-Today заявили, что корпорация Samsung решила запустить новый бренд дорогих смартфонов. В компании решили выпускать под ним только премиальную продукцию — по аналогии с Hyundai, которая выпускает самые дорогие автомобили под торговой маркой Genesis.

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