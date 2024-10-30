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20:24, 30 октября 2024Наука и техника

Samsung запустит новый бренд премиум-смартфонов

Samsung запустит новый бренд смартфонов, чтобы бороться с iPhone

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung решила запустить новый бренд дорогих смартфонов. Об этом сообщает корейское издание E-Today.

По информации инсайдеров, в компании озаботились тем, что фирма выпускает все свои смартфоны под торговой маркой Galaxy. Руководителям корпорации кажется, что таким образом они размывают бренд. В связи с этим Samsung может запустить отдельный бренд, под которым будет выпускать только премиальные устройства.

Авторы медиа отметили, что в линейку гаджетов Galaxy входят смартфоны серии Z, S, A, M и F. Для сравнения, Apple выпускает только дорогие девайсы и только под брендом iPhone. В компании считают, что с выделенный торговой маркой ей будет проще бороться с американским конкурентом и продвигать премиум-смартфоны.

Опрошенные E-Today специалисты в качестве положительного примера привели опыт корпорации Hyundai. Местному автопроизводителю удалось добиться успеха, запустив люксовый бренд Genesis, под которым выпускают только премиум-модели. Эксперты отметили, что отдельная торговая марка играет ключевую роль в улучшении имиджа Hyundai. Журналисты подчеркнули, что то же самое хотят сделать и в Samsung.

В конце октября стало известно, что корпорация Samsung готова представить свой самый дешевый телефон с поддержкой связи 5G. Девайс Galaxy A06 сможет работать в сетях пятого поколения, аппарат будет стоить не дороже 150-200 долларов, или 15-19 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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