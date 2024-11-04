Бывшего футболиста «Барселоны» обвинили в сексуальном насилии

Бывшего футболиста «Барселоны» Артуро Видаля обвинили в насилии

Бывшего полузащитника испанской «Барселоны» и итальянского «Ювентуса» Артуро Видаля, на данный момент выступающего за чилийский «Коло-Коло», обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал ADN.

По информации источника, событие якобы произошло в баре в Витакуре. Отмечается, что жертва находилась в состоянии наркотического опьянения, после чего подверглась сексуальному насилию. В деле замешаны несколько спортсменов «Коло-Коло».

Источник утверждает, что сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Сам Видаль уже был доставлен в полицейский участок для проверки личности.

Видаль выступает за «Коло-Коло» с 2024 года. В составе «Ювентуса» футболист становился четырехкратным чемпионом Италии. Вместе с «Барселоной» хавбек выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны.