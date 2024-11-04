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00:48, 4 ноября 2024Спорт

Чемпион UFC раскритиковал слова Роналду

Чемпион UFC Топурия заявил, что не ожидал критики Роналду в свой адрес
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Mateusz Porzucek / Globallookpress.com

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал слова португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в свой адрес.

Спортсмену не понравились высказывания Роналду о том, что он много говорит. «Не ожидал, что такой человек, как ты, не сможет отличить уверенность от высокомерия. Мы отражаем собственную реальность на других», — заявил он.

Перед турниром UFC 308 в Абу-Даби, на котором Топурия одержал победу нокаутом над американцем Максом Холлоуэей, Роналду сделал несколько критических высказываний в адрес испанца грузинского происхождения. В частности, португалец заявлял, что Топурия еще не дрался с топовыми сопериками.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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