Эксперты назвали последствия запрета поставки палладия и титана из РФ в Европу

Эксперт Сазанова: санкции на русский титан ударят по авиастроению Франции

Предложенный США запрет на поставку палладия и титана из РФ в Европу ударит по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании, рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова. Эксперты назвали последствия запрета поставки материалов в беседе с РИА Новости.

По информации Bloomberg, США предложили ввести подобные санкции в ходе встречи замминистров финансов стран «Большой семерки». При этом Вашингтон уже отказался от российского титана, но продолжает закупать палладий. Известно, что Россия обеспечивала титаном американскую Boeing — на треть, европейскую Airbus — почти на 50 процентов, бразильскую Embraer — практически на 100 процентов.

«Санкции ударят прежде всего по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании (авиастроению, космической, автомобильной отраслям). Если Лондон способен заменить русский титан, расширяя разработку месторождений Канады и Австралии, то Германии и Франции придется искать других, более дорогих поставщиков», — говорит Сазанова.

Палладий в Европу поступает главным образом именно из России, и запреты обернутся острым дефицитом сырья для каталитических нейтрализаторов, предупредил доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД Петр Чувахин. По словам Чувахина, Европа может попытаться переориентироваться на ЮАР, Зимбабве или Канаду, однако мощности этих стран ограниченны и в краткосрочной перспективе не возместят выпадающие объемы импорта.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, например, урана, титана или никеля. Такая мера могла бы стать, по его словам, ответом на действующие ограничения на поставку в Россию некоторых товаров. Вместе с тем глава государства добавил, что «себе во вред ничего делать не нужно».