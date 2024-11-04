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21:22, 4 ноября 2024Экономика

Французский банк купит для Казахстана электровозы Alstom

Французский банк Société Générale купит для Казахстана 117 локомотивов Alstom
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Staples / Reuters

Французский банк Société Générale профинансирует для казахстанского оператора железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ) закупку электровозов компании Alstom. Соглашение подписали на Деловом совете в Париже, передает пресс-служба КТЖ в Telegram-канале.

Уточняется, что стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 составов. Гарантом выполнения условий обязательств выступило экспортно-кредитное агентство Минфина Франции BPI France. Поставка локомотивов запланирована до 2028 года.

В марте французский концерн Alstom, производивший скоростные поезда «Аллегро», продал 20 процентов акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам.

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