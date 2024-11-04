Французский банк купит для Казахстана электровозы Alstom

Французский банк Société Générale профинансирует для казахстанского оператора железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ) закупку электровозов компании Alstom. Соглашение подписали на Деловом совете в Париже, передает пресс-служба КТЖ в Telegram-канале.
Уточняется, что стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 составов. Гарантом выполнения условий обязательств выступило экспортно-кредитное агентство Минфина Франции BPI France. Поставка локомотивов запланирована до 2028 года.
В марте французский концерн Alstom, производивший скоростные поезда «Аллегро», продал 20 процентов акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам.