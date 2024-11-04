Французский банк купит для Казахстана электровозы Alstom

Французский банк Société Générale купит для Казахстана 117 локомотивов Alstom

Французский банк Société Générale профинансирует для казахстанского оператора железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ) закупку электровозов компании Alstom. Соглашение подписали на Деловом совете в Париже, передает пресс-служба КТЖ в Telegram-канале.

Уточняется, что стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 составов. Гарантом выполнения условий обязательств выступило экспортно-кредитное агентство Минфина Франции BPI France. Поставка локомотивов запланирована до 2028 года.

В марте французский концерн Alstom, производивший скоростные поезда «Аллегро», продал 20 процентов акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам.