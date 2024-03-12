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12:10, 12 марта 2024Экономика

Французский производитель скоростных поездов продал долю в российском бизнесе

«Трансмашхолдинг»: французская Alstom продала бумаги холдинга акционерам из РФ

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Французский концерн Alstom, производивший скоростные поезда «Аллегро», продал 20 процентов акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам. Об этом сообщил гендиректор компании из РФ Кирилл Липа, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя российского машиностроительного холдинга, компания планирует перерегистрировать бизнес с Кипра в Москву в марте-апреле 2024 года. Сделка была совершена «за половину от объективной стоимости», добавил Липа.

Французский производитель выпускал скоростные поезда, которые курсировали между Петербургом и Хельсинки. В марте 2022 года компания прекратила поставки в Россию из-за начала боевых действий на Украине. Поезда «Аллегро» с этого момента перешли на работу на внутренних маршрутах в Финляндии. В сентябре 2023 года ТМХ попал под санкции США — после того, как компанию внесли в черные списки Минфина США, Alstom решила выйти из состава акционеров российского производителя.

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      Вячеслав Агапов
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