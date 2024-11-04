Генсек НАТО заявил о скором завершении строительства второго завода Rheinmetall на Украине

Генсек НАТО Рютте: Rheinmetall вскоре достроит второй военный завод на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором времени завершит строительство на Украине второго военного завода. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает smotrim.ru.

Отмечается, что речь о заводе зашла на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Рютте напомнил, что Rheinmetall уже открыл на Украине свой первый завод и уже достраивает второй. Он также отметил, что благодаря усилиям концерна значительно увеличился выпуск боеприпасов. При этом американские и европейские компании сотрудничают с предприятиями в Баварии для производства ракет зенитных комплексов Patriot, поставленных Соединенными Штатами на Украину.

Ранее концерн Rheinmetall объявил о запуске первого завода по производству вооружения на Украине. Планируется, что до конца 2024 года завод произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал законной целью завод концерна Rheinmetall на Украине. Он подчеркнул, что ВС России имеют право наносить удары по объекту, как и по любому украинскому военному предприятию.