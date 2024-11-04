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10:52, 4 ноября 2024Мир

Лавров высказался о позиции Германии по «Северным потокам»

Лавров: Германия «стыдливо смирилась» с разрушением «Северных потоков»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о позиции Германии по разрушению «Северных потоков». Трансляция выступления министра на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» ведется на сайте дипведомства.

Лавров выразил сожаление в связи с тем, что правящие элиты многих стран Европы не видят будущего в многополярном мире, пытаясь найти спасение «у заокеанского гегемона».

«Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов "Северные потоки" в ущерб коренным интересам германской экономики и германского народа», — подчеркнул он.

Ранее член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель поднял вопрос о возможности ремонта и введения в эксплуатацию разрушенных в 2022 году в результате диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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