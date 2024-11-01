В Германии подняли вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию «Северных потоков»

В бундестаге подняли вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию «Северных потоков»

Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о возможности ремонта и введения в эксплуатацию разрушенных в 2022 году в результате диверсии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в его обращении к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Планирует ли федеральное правительство отремонтировать и снова ввести в эксплуатацию трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2"?» — спрашивал Вейель.

Ответ на его вопрос предоставил парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп. Так, Филипп подчеркнул, что «ремонт трубопроводов является обязанностью собственников».

«Федеральное правительство [Германии] не располагает достоверной информацией о планах владельцев по ремонту трубопроводов, поэтому никаких заявлений о возобновлении работы проекта "Северный поток" быть не может. "Северный поток-2" так и не был запущен до его частичного разрушения», — сказал он.

До этого, в начале сентября, Филипп заявил, что ФРГ не понесла ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. «В настоящее время невозможно однозначно оценить, может ли быть нанесен ущерб в будущем и если да, то в какой степени. Федеральное правительство не осведомлено о возможном ущербе, причиненном третьим лицам», — сказал он.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.